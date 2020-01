Libia: Di Maio, conferenza di Berlino deve interessare tantissimo l'Italia

- La conferenza di Berlino sulla Libia, che verrà inaugurata tra poche ore nella capitale tedesca, “è importante perché permette di tenere intorno a un tavolo tutti gli attori del conflitto” nel paese, che “interessa e deve interessare tantissimo l'Italia e non solo l'Europa”. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, a Berlino in un incontro con la stampa prima dell'avvio dei lavori della conferenza sulla Libia. Il titolare della Farnesina ha aggiunto: “A pochi chilometri dalle nostre coste, si consuma un conflitto civile che in realtà si è trasformato in una guerra per procura con tanti soggetti che forniscono armi e sostegno militare”. Ciò “fa proliferare cellule terroristiche e, soprattutto, sta scatenando un'emergenza umanitaria che indebolisce, mette a repentaglio la vita di tanti cittadini libici”. Come Italia, ha proseguito Di Maio, “oggi chiediamo a questa conferenza che le parti che si stanno combattendo in Libia”, in particolare il presidente del governo di accordo nazionale libico Fayez al Sarraj, e il comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico, il generale Khalifa Haftar, “possano avere a cuore il destino del popolo libico, perché è il popolo libico al centro di quanto sta accadendo in Libia”. (Geb)