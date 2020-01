Sanremo: Intergruppo donne e pari opportunità, Amadeus si scusi e riaffermi impegno contro pregiudizi di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate dell’Intergruppo per le donne, i diritti e le pari opportunità hanno stigmatizzato in un comunicato quanto affermato da Amadeus nel corso della conferenza stampa di presentazione del prossimo Festival di Sanremo. "Risulta del tutto incomprensibile - hanno dichiarato - che, attraverso le parole del direttore artistico e conduttore della più importante manifestazione musicale del paese, il servizio televisivo pubblico promuova un modello diseducativo di donna bella e disposta a occupare ruoli di secondo piano per non fare ombra al proprio compagno famoso. È lo specchio di una cultura secondo cui la donna non deve avere meriti particolari, se non quello di essere di bell’aspetto e di saper stare 'un passo indietro'. E dispiace che, malgrado l’imbarazzo che immaginiamo – e speriamo – da loro stesse provato, le donne presenti alla conferenza stampa in qualità di co-conduttrici non abbiano preso le distanze, né durante né dopo". "In aggiunta a tutto questo - hanno proseguito - poiché tra i cantanti in gara è prevista la presenza del rapper per ragazzini Junior Cally, i cui testi, come già evidenziato alla Rai da molte associazioni di donne, sono pieni di violenza, sessismo e misoginia, appare evidente che la direzione artistica del Festival di Sanremo 2020 sia in palese contrasto con il contratto di servizio della Rai, i cui principî generali prevedono di 'superare gli stereotipi di genere, al fine di promuovere la parità e di rispettare l’immagine e la dignità della donna anche secondo il principio di non discriminazione', nonché la promozione e valorizzazione 'delle pari opportunità, del rispetto della persona, della convivenza civile, del contrasto a ogni forma di violenza'". L'Intergruppo ha richiesto pertanto che, all’esordio del Festival, "il direttore artistico e conduttore Amadeus si scusi pubblicamente e riaffermi l’impegno della Rai nella lotta alla violenza, alle discriminazioni e ai pregiudizi di genere". (Ren)