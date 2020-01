Libia: Di Maio, dialogo al centro alla conferenza di Berlino

- La conferenza di Berlino sulla Libia , che verrà inaugurata tra poche ore nella capitale tedesca, “mette di nuovo al centro la diplomazia, la soluzione politica” al conflitto nel paese. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, a Berlino in un incontro con la stampa prima dell'avvio dei lavori della conferenza sulla Libia. Il titolare della Farnesina ha aggiunto: “La conferenza di Berlino rimette al centro il dialogo tra le parti e non il conflitto”. In Libia, ha proseguito Di Maio, “c'è un cessate il fuoco, in questo momento sostanziale, e speriamo possa diventare formale, quindi duraturo”. Tuttavia, per il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, “deve essere chiaro che, quando ci si siede intorno a un tavolo per dialogare, allora l'Unione europea e gli Stati membri avanzano”. Quando c'è una guerra, ha quindi sottolineato il capo politico del Movimento 5 Stelle (M5S), “allora i paesi dell'Ue necessariamente arretrano perché non sono disponibili e non saranno mai disponibili a dare armi e sostegno militare alle parti di questo conflitto”. (Geb)