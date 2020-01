Libia: Fascina (FI), Di Maio ripassi la storia recente e prenda spunto da Berlusconi

- "Al ministro "per caso" Luigi Di Maio che addossa l'instabilità e la guerra in Libia all'azione del governo di centrodestra guidato dal nostro Presidente Silvio Berlusconi (lo ricordo, ultimo governo democraticamente eletto dal popolo italiano), giova rispolverare la memoria". Lo ha dichiarato in una nota la deputata di Forza Italia Marta Fascina. "L'aggressione alla Libia di Gheddafi nel 2011 - ha ricordato - fu il frutto del piglio neocolonialista del presidente francese Sarkozy, spalleggiato dalle principali cancellerie europee ed avallato dall'allora Capo dello Stato Giorgio Napolitano, che per il nostro assetto costituzionale, era capo delle forze armate. Silvio Berlusconi fu uno dei pochi primi ministri europei, anche in virtù dell'amicizia di lunga data con il generale Gheddafi e degli efficaci accordi Italia/Libia, a sconsigliare quell'intervento che avrebbe fatto della nazione nord africana una polveriera. Silvio Berlusconi ha sempre lavorato per la pace e per il benessere del popolo libico ed era convinto che solo attraverso un'attenta e certosina opera diplomatica (e non certo con il ricorso alle armi) avrebbe contenuto i flussi migratori, ridotto la minaccia terroristica e favorito la stabilità nel Mediterraneo". "Prima di sputare veleno su una stagione di governo contrassegnata da continui successi in politica internazionale, Di Maio, che è inspiegabilmente a capo della nostra diplomazia, ripassi un po' di storia recente e prenda spunto da un leader che ha sempre lavorato, riuscendoci, per tutelare gli interessi del nostro paese. Ma si sa, l'umiltà e l'onestà intellettuale non vanno più di moda, ed insieme all'autorevolezza, competenza e credibilità sono doti ormai in via di estinzione", ha concluso la parlamentare azzurra.(Ren)