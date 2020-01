Libia: Di Maio, Italia può far parte di missione di interposizione

- Nell'ambito di un'iniziativa dell'Onu, l'Italia può far parte di una missione di interposizione e monitoraggio in Libia. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, a Berlino in un incontro con la stampa prima dell'avvio dei lavori della conferenza sulla Libia. Il titolare della Farnesina ha affermato che vari Stati membri dell'Ue e della comunità internazionale sono “pronti a mettere in atto una missione di monitoraggio” in Libia “per far rispettare l'embargo” sulla fornitura di armi alle parti in conflitto nel paese. Di Maio ha aggiunto: “Il tema è che in Libia non devono entrare più armi e, per fare questo, dobbiamo far rispettare un embargo che è stato già istituito, ma che non ha né sanzioni né uno strumento vero di monitoraggio e interposizione”. Per il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, “nell'ambito di un ombrello dato dalle Nazioni Unite e con precise regole legate al rispetto della pace e quindi al rispetto del cessate il fuoco e al blocco dell'accesso delle armi, l'Italia possa far parte di una missione di monitoraggi e interposizione” in Libia. (Geb)