Libia: presidente Consiglio Ue Michel, riavviare il processo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È tempo di consolidare l’accordo di cessate il fuoco, rispettare l’embargo dell’Onu sulle armi e rilanciare il processo politico in Libia. È quanto si legge sul profilo Twitter del presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, giunto a Berlino per partecipare ai lavori della Conferenza sulla Libia. “Ringrazio il cancelliere Angela Merkel per l’organizzazione della conferenza”, si legge nel tweet di Michel. Secondo il presidente del Consiglio Ue, un esito positivo dei colloqui odierni nella capitale è “ciò di cui hanno bisogno i cittadini libici ed è vitale per la sicurezza e la stabilità dell’Ue”. (Res)