Roma: Corbucci-Cavalcanti (Pd), nessun intervento per arginare inquinamento e degrado in zona Nomentana

- "Inquinamento ambientale, allevamento di ovini e carcasse abbandonate in mezzo ai prati. Non siamo in aperta campagna, ma a Roma in via Patrizio Gennari nella zona Nomentana/Casal de Pazzi". Lo dichiarano in una nota Riccardo Corbucci e Sabrina Cavalcanti, esponenti del Partito democratico di Roma e del Lazio. "Qui nonostante un esposto in procura presentato più di 6 mesi fa e diverse segnalazioni alle autorità di vigilanza competenti quali Asl, polizia municipale, organi politici, poi rinnovate ai primi di gennaio del 2020, nulla si è ancora davvero mosso - aggiungono gli esponenti Pd -. In questa area verde sottoposta a tutela ambientale esiste un allevamento intensivo di pecore, con sversamenti di liquami vari direttamente nel terreno. Inoltre gli animali morti vengono abbandonati e le relative carcasse spolpate da cani randagi. Incredibile che a pochi metri dai portoni di alcuni palazzi di Roma succedano queste cose, che mettono a rischio la salute dei cittadini, senza che nessuna autorità intervenga. I cittadini stanchi di subire hanno denunciato tutto da più di sei mesi con tanto di foto e documentazione, ma tutti tacciono. C’è davvero da chiedersi per quale ragione - concludono - nessuna delle autorità preposte intervenga per porre fine a questa situazione di degrado ambientale".(Com)