Difesa: India e Sri Lanka pronti a legami militari più stretti per contrastare la Cina

- Sri Lanka e India hanno concordato di rafforzare i legami militari e ampliare i collegamenti marittimi con i paesi vicini per contrastare la crescente influenza cinese nella regione: lo ha reso noto l'ufficio del presidente dello Sri Lanka, attraverso un comunicato. La Cina ha ampliato la propria presenza nella regione, includendo la costruzione di porti e il potenziamento di aeroporti in Sri Lanka e Maldive. Il consigliere per la sicurezza nazionale indiano Ajit Doval ha incontrato il neoeletto presidente dello Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa e ha discusso della creazione di un centro di coordinamento marittimo, secondo quanto riferito dall'ufficio di presidenza. L'incontro è seguito alla visita di Rajapaksa a Nuova Delhi a fine novembre per i colloqui con il primo ministro Narendra Modi, che ha offerto aiuti per 450 milioni di dollari allo Sri Lanka dopo la sua vittoria alle elezioni presidenziali. (Inn)