Decreto Salva Imprese: M5S, tuteliamo lavoro economia verde e futuro

- “Il decreto Salva Imprese che abbiamo appena approvato in Senato è un provvedimento importante, perché garantisce tutele e dignità e tutele sul lavoro, guarda al futuro e avvia percorsi di green economy”. Lo ha scritto sul Blog delle Stelle il senatore M5S Gianni Girotto, presidente della commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato, spiegando le tutele previdenziali e assistenziali introdotte a favore dei ‘riders’ e il loro accesso alla contrattazione collettiva, gli stanziamenti per stabilizzare i precari di Anpal, i nuovi fondi per migliorare il lavoro di Inps e Ispettorati Nazionali del Lavoro e a sostegno dei lavoratori colpiti da crisi industriali. Sul fronte green, il senatore Girotto descrive anche i nuovi fondi per la decarbonizzazione, il sostegno della produzione di energie rinnovabili e le misure per l’End of Waste a favore del riutilizzo dei materiali di rifiuto. Infine il caso ex Ilva. "Togliere quella lunghissima immunità penale era un nostro dovere nei confronti dei tarantini - ha spiegato il senatore Girotto - e lavoreremo con Mittal per far sì che si mantengano i posti di lavoro e, contemporaneamente, che si completi la riconversione del sito produttivo che per decenni ha avvelenato Taranto". (Ren)