Libia: Di Maio, lavoriamo con Egitto e Turchia a stabilizzazione

- Egitto e Turchia hanno una “grande influenza sulle parti in conflitto in Libia”. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, a Berlino in un incontro con la stampa prima dell'avvio dei lavori della Conferenza sulla Libia. In precedenza, in questa mattinata, il titolare della Farnesina ha avuto dei colloqui separati con i ministri degli Esteri di Turchia ed Egitto, Mevlut Cavusoglu e Sameh Shoukry. Di Maio ha affermato che l'Italia lavora con Egitto e Turchia “affinché si possa rispettare il cessate il fuoco e avviare il processo politico per stabilizzare la Libia”. Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale ha aggiunto: “Tutte queste parti convergono, ovviamente, sull'esigenza di una soluzione politica” in Libia. “Essere qui al tavolo tutti insieme oggi significa portare anche parti che in questo momento sono una contro l'altra a dialogare, a discutere”, ha concluso Di Maio. (Geb)