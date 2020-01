Montenegro: presidente Djukanovic, non ritireremo la legge sulla libertà religiosa

- Il Montenegro non ritirerà la legge sulla libertà religiosa. Lo ha dichiarato il presidente montenegrino Milo Djukanovic in un'intervista esclusiva all’agenzia di stampa “Tanjug”, sottolineando che le proteste di massa contro la legge, che sono essenzialmente politiche sebbene “mascherate” da questioni religiose e vedono gli esponenti di spicco delle istituzioni serbe in primo piano, non possono mettere a repentaglio il governo, né la politica da esso perseguita. "Se pensassimo che la legge dovesse essere ritirata, certamente non l'avremmo proposta e approvata. Tutti gli argomenti che abbiamo ascoltato contro questa legge li abbiamo sentiti anche negli ultimi quattro anni", afferma Djukanovic. Il presidente ha inoltre invitato l’omologo serbo, Aleksandar Vucic, a recarsi a Podgorica per discutere della questione.(Seb)