Venezuela: interruzioni di elettricità in 16 stati del paese su 23

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interruzioni di corrente su vasta scala sono state registrate nel Venezuela settentrionale e occidentale, con gli stati di Tachira, Merida e Carabobo tra i più colpiti: lo ha riferito l'agenzia di monitoraggio Netblocks, secondo cui sono stati colpiti un totale di 16 stati del paese su 23. L'organizzazione venezuelana per i diritti umani Redes Ayuda ha dichiarato su Twitter che le interruzioni di elettricità nel paese hanno anche causato problemi alla connessione internet in cinque stati. Secondo osservatori e analisti, le interruzioni di corrente in Venezuela sono causate da bassi investimenti per la manutenzione delle infrastrutture e delle attrezzature. A marzo, si è verificato un incidente alla centrale idroelettrica Simon Bolivar, il più grande fornitore di energia elettrica del paese, che ha provocato un blackout senza precedenti, con 20 dei 23 stati venezuelani colpiti. (Brb)