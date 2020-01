Libia: Sarraj chiede missione Onu

- Qualora gli scontri in Libia dovessero continuare, nel paese dovrebbe essere dispiegata una missione internazionale guidata dalle Nazioni Unite. È quanto dichiarato dal presidente del Governo di accordo nazionale libico, Fayez al Sarraj, durante un’intervista rilasciata oggi al quotidiano “Welt”. Tra poche ore, verrà inaugurata la conferenza di Berlino sulla Libia, iniziativa del governo tedesco sotto l’egida dell’Onu per la stabilizzazione del paese. Tra i partecipanti figurano sia Al Sarraj (nonostante la sua presenza fosse in bilico fino a poche ore fa) che il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico, il generale Khalifa Haftar.(Geb)