Guatemala: gruppo di migranti raggiunge il Messico

- Gruppi di migranti provenienti da paesi centroamericani sono entrati in Messico dal Guatemala nella giornata di ieri. Centinaia di persone che sono entrate in Guatemala dall'Honduras nei giorni scorsi sono arrivate al confine messicano. Lo scorso luglio Guatemala e Stati Uniti hanno firmato un accordo in materia di asilo. Si tratta del cosiddetto accordo di "terzo paese sicuro" che obbliga i migranti, in maggioranza salvadoregni e honduregni che passano dal Guatemala per recarsi negli Stati Uniti, a richiedere protezione prima nello stato guatemalteco invece che al confine con gli Stati Uniti. L'accordo, firmato dal segretario alla Sicurezza nazionale Kevin McAleenan e da un alto funzionario guatemalteco nello Studio Ovale, mira a limitare le domande di asilo statunitensi provenienti dall'America centrale. (segue) (Mec)