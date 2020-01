Guatemala: gruppo di migranti raggiunge il Messico (2)

- In un'intervista rilasciata alla vigilia del suo insediamento, il nuovo presidente del Guatemala Alejandro Giammattei ha dichiarato che il nuovo governo del Guatemala dovrà rivedere l’accordo migratorio siglato dal precedente esecutivo con gli Stati Uniti.“Non conosciamo tutto l’accordo di asilo siglato dal governo di Jimmy Morales con gli Stati Uniti, però se è come crediamo che sia, bisognerà fare una modifica”, ha detto il presidente eletto in un’intervista rilasciata a “France24”, criticando il governo precedente per la “poca comunicazione”. In particolare, ha detto Giammattei, è importante discutere con gli Stati Uniti “la quantità di persone in ingresso, chi si assumerà le spese di gestione e per quanto tempo queste persone resteranno in Guatemala”. (segue) (Mec)