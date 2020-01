Guatemala: gruppo di migranti raggiunge il Messico (3)

- La questione è stata al centro di un incontro tra Giammattei e il segretario al Commercio Usa, Wilbur Ross, avvento ieri in occasione dell'insediamento del presidente guatemalteco. “Si è tenuto il primo incontro bilaterale con il segretario al Commercio degli Stati Uniti, Wilbur Ross, con cui abbiamo parlato di come attrarre investimenti nel paese per stimolare la crescita economica in Guatemala, contribuendo a frenare la migrazione”, ha scritto Giammattei sul suo account Twitter. (segue) (Mec)