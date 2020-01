Guatemala: gruppo di migranti raggiunge il Messico (4)

- Commentando la partenza della nuova carovana dall'Honduras Giammattei ha dichiarato che avrebbe consentito ai migranti il transito sul territorio guatemalteco, ma ha avvertito che le autorità messicane non avrebbero fatto lo stesso. Il governo messicano “farà tutto ciò che è in suo potere per impedire che passino”, ha detto Giammattei, secondo quanto riferisce il quotidiano “Prensa Libre”. Il presidente guatemalteco ha quindi affermato di avere avuto un incontro con il ministro degli Esteri messicano, Marcelo Ebrard, il quale lo avrebbe avvertito che il suo governo non farà passare la carovana. (Mec)