Libia: deputati di Tobruk, equa distribuzione ricavi petroliferi sia una priorità a Berlino

- La commissione per gli Affari esteri della Camera dei rappresentanti libica (il parlamento che si riunisce nell’est del paese) ha invitato la Conferenza di Berlino a dare priorità al dossier dell'equa distribuzione delle entrate petrolifere e delle presunte violazioni finanziarie del Governo di accordo nazionale (Gna, il governo di Tripoli riconosciuto dalle Nazioni Unite). In una dichiarazione alla stampa, il presidente della commissione, Youssef al Agouri, ha dichiarato che la chiusura dei porti petroliferi da parte dei “manifestanti infuriati” fa parte “di un movimento popolare iniziato dall'inizio della crisi in Libia". Il politico della Cirenaica ha poi addossato la responsabilità della chiusura dei porti al Gna e alla Comunità internazionale. “Abbiamo ripetutamente messo in guardia sulle conseguenze dell’utilizzo da parte del governo centrale di Tripoli delle entrate petrolifere per finanziare la guerra in Libia. La corruzione nella spesa di questi ricavi ha raggiunto livelli record mai registrati nemmeno sotto il regime di (Muammar) Gheddafi", ha detto ancora Al Agouri. “Le politiche finanziarie del Gna - ha aggiunto - sono in contraddizione con i principi di trasparenza, buon governo, equa distribuzione delle entrate petrolifere nelle tre province della Libia e non sono soggette ad alcun controllo parlamentare”, ha concluso. (segue) (Bel)