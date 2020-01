Hong Kong: centinaia in piazza per manifestazione pro democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di manifestanti a Hong Kong si sono riuniti oggi in un parco centrale per chiedere riforme democratiche. La manifestazione "Universal Siege Against Communism" è stata l'ultima di una serie inarrestabile di proteste contro il governo da giugno, quando i manifestanti sono scesi in piazza per esprimere la propria rabbia per un disegno di legge sull'estradizione ora ritirato. Le proteste, che da allora si sono ampliate, arrivando alla richiesta di suffragio universale e un'indagine indipendente sulla violenza da parte della polizia durante le manifestazioni, hanno perso parte della loro intensità nelle ultime settimane. (Cip)