Grecia-Turchia: Erdogan, nel dossier libico Atene sta giocando dalla parte sbagliata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia sta giocando dalla parte sbagliata nella crisi libica. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan prima di partire per Berlino dove oggi si terrà la Conferenza sulla Libia. "La Grecia non è stata invitata dalla Germania alla Conferenza sulla Libia e quindi è preoccupata”, ha detto Erdogan, citando i colloqui dei giorni scorsi ad Atene fra il premier ellenico Kyriakos Mitsotakis e il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Khalifa Haftar. “Ho parlato con Mitsotakis e gli ho detto che stava giocando una partita sbagliata. I suoi colloqui con Haftar non hanno valore”, ha detto il capo dello Stato turco. “Haftar non ha legittimità internazionale, mentre Fayez al Sarraj (capo del Governo di accordo nazionale libico) è riconosciuto a livello globale”, ha aggiunto inoltre Erdogan. Lo scorso novembre la Turchia e il Governo di accordo nazionale libico hanno siglato un accordo sui confini marittimi che le autorità di Atene ritengono una minaccia alla sovranità greca e una violazione del diritto internazionale.(Tua)