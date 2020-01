Roma: Raggi, avviato interventi riqualificazione fermata metro Basilica San Paolo

- "Voglio dare una buona notizia a chi ogni giorno prende la metro B alla fermata Basilica San Paolo, nel quadrante sud di Roma. Abbiamo avviato, tramite l’Ufficio di coordinamento per il decoro urbano, alcuni interventi di riqualificazione per restituire decoro a una delle fermate della metro B più utilizzate dai cittadini". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Si tratta di un intervento atteso da molto tempo". Raggi spiega che alcuni lavori in corso vanno: "dalla verniciatura delle pareti danneggiate dai alcuni vandali alle operazioni di ripristino e sostituzione dei gradini fino alla pulizia delle strutture in marmo. Sono stati ripuliti anche i sottopassi e in particolare bonificato l’impianto di illuminazione, eliminando così il guano dei piccioni. I passeggeri - conclude Raggi - troveranno così più decoro e una stazione più bella". (Rer)