Repubblica Ceca: incendio in una casa di riposo per anziani, 8 morti e 29 feriti

- È di almeno otto morti e almeno 29 feriti il bilancio di un incendio divampato in una casa di riposo per anziani nella città di Vejprty, nell’area occidentale della Repubblica Ceca. Lo ha dichiarato alla stampa ceca il portavoce del servizio di emergenza locale, Prokop Volenik. "I medici stanno chiarendo i dati sul tragico incendio verificatosi nella casa per anziani nella città di Vejprty. Almeno otto persone sono morte e, secondo i nuovi dati, 29 persone sono rimaste ferite, di cui tre in modo critico", ha detto Volenik. L’incendio sarebbe scoppiato alle 6 di questa mattina e i vigili del fuoco sono tuttora impegnati a domare le fiamme. La città di Vejprty, che conta circa 3 mila abitanti, si trova al confine con la Germania, ed è praticamente un unico centro abitato unito alla località tedesca di Barenstein. (Vap)