Libia: capo Unione tribù della Cirenaica a “Nova”, petrolio bloccato fino al ritiro delle forze turche

- I porti e i campi petroliferi della Libia rimarranno chiusi e le esportazioni di greggio non riprenderanno “fino al ritiro delle forze dell'invasione ottomana”, vale a dire della Turchia. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” lo sceicco Suliman al Fakhiri, capo dell'Unione delle tribù della Cirenaica, responsabile del blocco del terminal petrolifero di Zueitina. La National Oil Corporation (Noc, la compagnia petrolifera della Libia) ha dichiarato ieri lo stato di "force majeure", cioè l'incapacità di poter operare per cause di forza maggiore, sui carichi di greggio dai porti di Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zueitina e Sidra. Questa situazione si protrarrà “fino a quando l'ultimo mercenario siriano e l'ultimo soldato ottomano lascerà il suolo della Libia”, ha avvertito Al Fakhiri. “La Turchia vuole vendicarsi con l'Europa controllando il petrolio e il gas e inviando loro navi di migranti a spese del popolo libico”, ha aggiunto lo sceicco libico. Al Fakhiri ha spiegato che i manifestanti sono in coordinamento tra loro e con altri leader tribali nelle varie regioni petrolifere della Libia. “Nessuna forza - ha concluso - può riaprire porti e campi petroliferi, a meno che le nostre richieste non siano soddisfatte”. (segue) (Bel)