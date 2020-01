Grecia: fonti governo, vertici Ue sosterranno Atene alla Conferenza di Berlino sulla Libia

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha avuto ieri delle conversazioni telefoniche con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Secondo quanto riferiscono fonti governative citate dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, sono state discusse una serie di questioni relative alla Grecia con particolare attenzione alla Turchia, alla Libia e alla Conferenza di Berlino. Durante i colloqui, è stato ribadito che il presidente del Consiglio europeo resta fedele alle conclusioni raggiunte al vertice Ue del 12 e 13 dicembre scorsi in merito all’accordo sui confini marittimi fra Turchia e il Governo di accordo nazionale libico sui confini marittimi, un documento che non rispetta la sovranità territoriale greca. Successivamente, Mitsotakis ha discusso con Ursula von der Leyen che sarà presente, insieme a Charles Michel, alla Conferenza di Berlino. Le fonti governative ellenich ehanno affermato che anche in questa conversazione telefonica è stato ribadito che la difesa del quadro delle conclusioni del Consiglio europeo e le posizioni greche saranno espresse dai rappresentanti dell'Ue alla Conferenza di Berlino prevista oggi pomeriggio. (Gra)