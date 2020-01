Libia: Sarraj, serve una forza internazionale per proteggere la popolazione civile

- E’ necessario in Libia lo spiegamento di una “forza di protezione internazionale” per proteggere la popolazione civile dall’attacco del generale Khalifa Haftar, comandante dell’Esercito nazionale libico (Lna) che assedia Tripoli dal 4 aprile scorso. Lo ha detto il premier del Governo di accordo nazionale (Gna), Fayez al Sarraj, in una dichiarazione diffusa a poche ore dall’inizio della Conferenza internazionale di Berlino sotto l’egida delle Nazioni Unite. "Se Haftar non porrà fine al suo attacco, la Comunità internazionale dovrà intervenire attraverso una forza internazionale per proteggere la popolazione civile libica", ha dichiarato Sarraj. "Accogliamo con favore una forza di protezione non perché dobbiamo essere protetti come governo, ma al fine di proteggere la popolazione civile libica che è stata bombardata per nove mesi", ha detto ancora il premier di Tripoli, osservando che "è necessario determinare chi vi parteciperà, che si tratti dell'Unione europea, dell'Unione africana o della Lega araba". (Lit)