Mafia: Crippa (M5S), oggi ricordiamo Paolo Borsellino. Fu baluardo contro corruzione e Cosa Nostra

- "Oggi il magistrato Paolo Borsellino avrebbe compiuto 80 anni. Fu un baluardo contro cosa nostra e la corruzione. Vogliamo ricordare lui e gli agenti della scorta, barbaramente assassinati dalla mafia, per aver sacrificato la loro vita in difesa della legalità". Così Davide Crippa, capogruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera, sulla sua pagina Facebook. "Con il giudice persero la vita gli agenti di scorta Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina, Claudio Traina ed Emanuela Loi, prima donna poliziotto a essere uccisa in un attentato di mafia. Sono questi gli esempi da ricordare alle nuove generazioni e non altri. Oggi vogliamo ricordare anche tutti i giudici, i membri delle forze dell'ordine e coloro che, nel silenzio e lontano dalla luce dei riflettori, lavorano ogni giorno per la nostra sicurezza, anche a rischio della loro vita. A loro va il nostro grazie e la nostra gratitudine", ha concluso Crippa. (Ren)