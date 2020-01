Governo: Mulè (FI), vicenda Sibeg dimostra che paese è vittima di scelte sbagliate

- "Finché ad accusare il governo di distruggere l'economia del Paese sono le forze di opposizione il beneficio del dubbio è concesso, ma se a puntare il dito contro l'esecutivo giallo-rosso è Luca Busi, amministratore delegato di Sibeg, l'imbottigliatore siciliano responsabile della produzione e commercializzazione di The Coca-Cola Company nella regione, la musica cambia. Busi ha senza giri di parole accusato il governo di distruggere l'economia nazionale con tasse ormai insostenibili come la Sugar Tax e la Plastic Tax e da qui la conseguente decisione dell'azienda siciliana di delocalizzare in Albania alcuni investimenti pianificati proprio in Sicilia: a rischio ci sono 151 posti di lavoro a fronte però dei 18 milioni di euro che andrebbero in fumo per sostenere l'incremento della pressione fiscale. Ecco, questa vicenda è lo specchio preciso di un Paese vittima di scelte politiche sbagliate, pensate solamente per fare cassa che distruggono il tessuto produttivo e imprenditoriale di intere porzioni di territorio già penalizzate come la Sicilia o il Meridione. La colpa è di questi 'governanti per caso', capaci solo di far disastri e non di pensare al futuro di imprese e lavoratori". Lo ha scritto, in una nota, Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. (Ren)