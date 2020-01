Iraq: scontri a Baghdad e nel sud del paese tra manifestanti e forze di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ripresi questa mattina gli scontri tra manifestanti e forze di sicurezza nel centro di Baghdad, la capitale dell’Iraq teatro dall’ottobre scorso di proteste anti-governative. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, almeno sei persone sono rimaste intossicate dai gas lacrimogeni sparati dalle forze dell’ordine per respingere i dimostranti in piazza Al Tayaran. “La situazione nel centro di Baghdad è diventata tesa. Alcuni manifestanti hanno allestito delle barricate e dato fuoco a pneumatici”, ha spiegato una fonte locale. Proteste in corso anche nel governatorato di Babil, dove i manifestanti hanno bloccato strade e ponti minacciando azioni violente nel caso in cui non venga nominato un nuovo primo ministro che soddisfi le loro richieste. Gli studenti hanno chiuso i cancelli della principale università di Muthanna, mentre le istituzioni sono chiuse a Diwaniyah e Wasit a causa di uno sciopero generale. Strade chiuse e proteste anche nella città di Najaf, considerata sacra per gli sciiti. Un importante dispositivo di sicurezza, infine, è stato dispiegato nella città di Nassiriya, dove alcuni dimostranti hanno eretto barricate sui principali snodi stradali. (Irb)