Business news: Turchia, Banca centrale taglia tasso d'interesse di riferimento all'11,25 per cento

- La Banca centrale della Turchia ha annunciato il taglio di 75 punti base del tasso d’interesse settimanale di riferimento, portandolo all’11,25 per cento rispetto al precedente 12 per cento. Lo ha annunciato lo stesso istituto in un comunicato ripreso dall’agenzia di stampa “Anadolu”. Quest’ultima lo scorso ottobre aveva condotto un sondaggio tra gli economisti locali, che non si aspettavano un nuovo cambiamento del tasso d’interesse nel prossimo futuro. La Banca centrale ha anche fatto sapere che nel 2020 ha in programma 12 incontri della commissione. Durante lo scorso anno il tasso d’interesse è stato abbassato di 1.200 punti base, partendo dal 24 per cento del gennaio 2019. La banca ha poi riferito che il tasso d’inflazione è in linea con le proiezioni di fine anno. “Considerati tutti i fattori che influiscono sulle prospettive dell’inflazione, la commissione ha deciso di operare un taglio misurato del tasso d’interesse di riferimento”, si legge nel comunicato. Nel suo ultimo rapporto, la Banca centrale della Turchia aveva abbassato le previsioni sull’inflazione dal 13,9 al 12 per cento nel 2019, in linea con le stime del Nuovo programma economico 2020-2022 del governo di Ankara. Per il 2020 la banca prevede un’inflazione a 8,2 punti percentuali. (Tua)