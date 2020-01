Business News: Mozambico, Eni avvia test su piattaforma Gnl di Coral Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera italiana Eni avvierà oggi il suo primo test dell'acqua da una piattaforma galleggiante che produrrà gas naturale liquefatto (Gnl) nell’ambito del progetto Coral Sud, nell’area 4 del bacino di Rovuma, nel nord del Mozambico. Lo riferisce il quotidiano mozambicano “O Pais”. “Siamo tutti molto felici per questo traguardo. Questa è la prima volta che la nave galleggerà”, ha dichiarato Luca Fraccenda, costruttore della piattaforma. La piattaforma, assemblata in Corea del Sud, sarà rimorchiata fino alla provincia di Cabo Delgado – dove si trova il giacimento – non prima della fine del 2021. Una volta arrivata nel paese, la piattaforma sarà incorporata in pozzi che sono stati aperti nel settembre scorso nelle acque profonde del bacino di Rovuma per l'estrazione di gas naturale. Il progetto dovrebbe produrre 3,4 milioni di tonnellate all'anno. “Inizieremo la produzione nel 2022, ma sicuramente la capacità di picco di 3,4 milioni di tonnellate all'anno verrà raggiunta gradualmente, non immediatamente. Prevediamo che ci sarà un aumento a partire dal 2022”, ha dichiarato Fraccenda. (Res)