Business News: Kenya, ministero Finanze riduce al 5,6 per cento stime di crescita per il 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze del Kenya ha ridotto le stime di crescita economica del 2019 al 5,6 per cento, da una stima iniziale del 6 per cento. È quanto si legge in una nota del dicastero citata dai media locali, secondo cui la revisione al ribasso è dovuta a una crescita più lenta del previsto del settore agricolo. Nel 2020 il tasso di crescita dovrebbe attestarsi al 6,1 per cento, conclude la nota. (Res)