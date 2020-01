Business News: Uganda, aperto primo ipermercato Carrefour a Kampala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carrefour Group ha aperto il suo primo ipermercato in Uganda in collaborazione con l'operatore commerciale Majid Al Futtaim Group, con sede a Dubai. Il nuovo stabilimento, si legge in una nota della multinazionale francese, si trova nella capitale Kampala, si estende una superficie commerciale di oltre 2 mila metri quadrati, conta circa 130 dipendenti e offre circa 20 mila prodotti a marchio locale e internazionale. “L'Africa è un continente in via di sviluppo, in particolare per quanto riguarda il settore del commercio al dettaglio”, ha dichiarato, Patrick Lasfargues, direttore esecutivo di Carrefour per le partnership internazionali. “L'arrivo di Carrefour in Uganda – un paese con una popolazione di oltre 40 milioni – attraverso la nostra partnership con il gruppo Majid Al Futtaim è un'altra pietra miliare dopo il successo dell’apertura di Carrefour in Kenya con sette negozi dal 2016”, ha aggiunto. L'amministratore delegato di Majid Al Futtaim Retail, Hani Weiss, ha descritto il nuovo stabilimento in Uganda come prova dell'obiettivo a lungo termine del gruppo di rafforzare la sua presenza in Africa orientale. “Siamo lieti di poter aiutare a sviluppare ulteriormente il settore del commercio al dettaglio e Carrefour è qui per modernizzarlo, fornendo ai nostri clienti prodotti che offrono il miglior rapporto qualità-prezzo”, ha detto. (Res)