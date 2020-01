Venezuela: presidente Maduro, pronto al dialogo diretto con gli Stati Uniti (2)

- Maduro ha inoltre affermato che il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha fallito in Venezuela ed è responsabile del fallimento della politica di Donald Trump nel paese. "Penso che Pompeo viva in una favola. Non è un uomo con i piedi per terra. Trump ha avuto terribili consiglieri sul Venezuela. (L'ex consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti) John Bolton, Mike Pompeo, (il rappresentante speciale degli Stati Uniti per il Venezuela) Elliott Abrams gli hanno trasmesso una visione sbagliata", ha aggiunto Maduro. (segue) (Brb)