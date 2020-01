Libia: al via la Conferenza di Berlino, l’obiettivo è un cessate il fuoco duraturo

- Si apre oggi dopo settimane di attese e rinvii la Conferenza internazionale sulla crisi libica in programma a Berlino sotto l’egida delle Nazioni Unite. La priorità è arrivare a un cessate il fuoco duraturo dopo la tregua temporanea in vigore a Tripoli da domenica 12 gennaio grazie all’appello lanciato da Russia e Turchia. Non è ancora chiaro se verrà discusso anche l’invio in Libia di un contingente di pace dell’Unione europea, con una consistente presenza militare italiana. Intanto le forze del generale Khalifa Haftar, comandante dell’Esercito nazionale libico (Lna) che dal 4 aprile scorso assedia Tripoli, hanno bloccato i porti della Libia centrale e orientale, dimezzando la produzione di greggio (pari a circa 1,3 milioni di barili al giorno) della paese membro dell'Opec. Ciononostante, la conferenza si terrà ad un livello davvero altissimo. La lista ufficiale delle partecipazioni è ancora “top secret”, ma per il momento è possibile tracciare un bilancio parziale delle presenze e delle assenze. A fare gli onori di casa e ad aprire i lavori alle ore 14 sarà ovviamente la cancelliera Angela Merkel, coadiuvata dal ministro degli Affari esteri della Germania, Heiko Maas, rientrato pochi giorni fa da una vista “lampo” a Bengasi per incontrare il generale Haftar. L’uomo forte della Cirenaica sarebbe arrivato stamane a Berlino, mentre non è ancora chiaro se ci sarà Fayez al Sarraj, il premier del Governo di accordo nazionale (Gna) con sede a Tripoli riconosciuto dalle Nazioni Unite. (segue) (Res)