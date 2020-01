Libia: al via la Conferenza di Berlino, l’obiettivo è un cessate il fuoco duraturo (2)

- Nella bozza della dichiarazione finale che dovrebbe essere adottata alla conferenza, pubblicata in esclusiva da “Agenzia Nova”, si fa riferimento a un “nuovo, rappresentativo” governo unificato “di accordo nazionale”: parole che potrebbero segnare l’uscita di scena dell’attuale premier di Tripoli. Secondo quanto annunciato dall'emittente televisiva "Libya al Ahrar", che trasmette da Istanbul e ritenuta molto vicina al governo di Tripoli, il primo ministro del Gna potrebbe non partecipare alla conferenza, inviando solo una delegazione del suo esecutivo. La decisione sarebbe legata alla richiesta avanzata dal ministero degli Esteri libico di invitare a Berlino anche Tunisia e Qatar, governi politicamente affini insieme alla Turchia al Gna. E proprio ieri la Tunisia ha fatto sapere di essere stata invitata a Berlino, ma ha deciso di non recarsi in Germania perché la convocazione è arrivata tardi. Secondo il capo della diplomazia tedesca Maas, ad ogni modo, sia il premier Sarraj che il generale Haftar saranno oggi alla Conferenza internazionale, ma ancora non è chiaro se siederanno allo tesso tavolo. “Spero che entrambi coglieranno l’occasione per rimettere il futuro della Libia in mani libiche”, ha detto il ministro tedesco al settimanale “Bild am Sonntag”. (segue) (Res)