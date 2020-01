Libia: Di Maio al "Messaggero", l'Italia punta a punire i paesi che alimentano la guerra

- Sanzionare chi continua ad alimentare la guerra in Libia. È quanto affermato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un colloquio con “Il Messaggero”. “Al momento delle sanzioni sono previste dall'embargo Onu ma bisogna fare in modo che siano rispettate”, ha detto Di Maio dalla Calabria, visitata ieri in qualità di capo politico del Movimento 5 stelle. “L'Italia ha piena fiducia nel ruolo positivo che l'Europa può giocare. E chiaro che come Italia siamo chiamati a giocare un ruolo centrale per la stabilizzazione della Libia, ma è necessario poter contare sul sostegno dei nostri partner”, ha detto il ministro. “Il punto chiave oggi è consolidare il cessate il fuoco. E necessario poi continuare a lavorare per far cessare tutte le influenze esterne nel dossier libico, iniziando dall'applicazione e dal monitoraggio dell'embargo armi”, ha aggiunto Di Maio. Il ministro degli Esteri sprona la Ue a marciare unita. E con molta diplomazia, ma allo stesso fermezza sottolinea: “A questo fine, siamo impegnati ad incoraggiare un ruolo più profilato dell'intera Unione Europea. Apprezziamo il riscontro positivo che la nostra azione di stimolo ha ricevuto in queste ultime settimane dai nostri partner europei anche in vista di una possibile missione Ue di sostegno al monitoraggio del cessate il fuoco a Tripoli”. (segue) (Res)