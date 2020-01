Libia: Di Maio al "Messaggero", l'Italia punta a punire i paesi che alimentano la guerra (2)

- Ma la partita in gioco è molto più vasta ecco perché il ministro degli Esteri fa mettere a verbale: “In questo passaggio cruciale l'Unione Europea rimanga unita, o rischia di perderne in credibilità. Oltre che la faccia”. La domanda è cosa aspettarsi dalla Conferenza di Berlino. “Non ci facciamo illusioni - confessa ancora Di Maio - la Conferenza non è il punto di arrivo, ma solo un passo, giusto e necessario, lungo un percorso complesso e che richiederà ancora tempo. Molto resta ancora da fare”. Di sicuro, premette il titolare della Farnesina “la Conferenza di Berlino cade ad uno snodo fondamentale della crisi libica, a breve distanza dalla proclamazione del cessate il fuoco sul terreno: si tratta di uno sviluppo importante, tempestivo e che va nella direzione da noi auspicata. Il documento della Conferenza - che recepisce indicazioni e priorità italiane - indica una via realistica e credibile, perché basata sul dialogo, per riportare pace e sicurezza in Libia”. (segue) (Res)