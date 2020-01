Libia: Di Maio al "Messaggero", l'Italia punta a punire i paesi che alimentano la guerra (3)

- Domani, di ritorno dalla Germania, Di Maio dovrà gestire il caso Gregoretti,con il voto in giunta per le autorizzazioni su Matteo Salvini, mentre nel mirino della maggioranza è finita la presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, accusata di imparzialità nell'applicazione dei regolamenti di Palazzo Madama. “Già, ma sulla Casellati che dire? Ha tolto - accusa il ministro - la maschera di figura istituzionale super partes che aveva per indossare quella di supporter di Salvini. Il suo voto per me è stato uno schiaffo alla correttezza e alla grammatica istituzionale”. Un attacco diretto, quello del ministro, che però anima il dibattito interno ai 5 stelle sul loro futuro. “Per noi l'importante è che ci facciano approvare le nostre proposte, non con chi stiamo al governo”, afferma Di Maio, secondo cui del futuro si parlerà agli Stati generali di marzo. Quando si cambieranno “le regole interne e i valori di riferimento”. Di Maio prima di riattaccare fa due ammissioni importanti. La prima è sotto gli occhi di tutti: “Il Movimento sta vivendo una fase delicata”. Da qui una conseguenza che lascia spazio a scenari futuri: Il capo politico da solo non può farcela”. (Res)