Migranti: Grecia, ministro Mitarachi atteso oggi in visita a Samo e Lesbo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per l'Immigrazione e l'Asilo greco Notis Mitarachi si reca oggi in visita nelle isole di Samo e Lesbo. Mitarachi visiterà gli hotspot per i migranti nelle due isole, in modo da avere un'impressione personale sulla situazione. "L'attuale sfiducia delle comunità locali riguardo la gestione dei flussi migratori può essere superata tramite un'adeguata attuazione delle politiche del governo greco nel settore", ha affermato ieri il nuovo ministro per l'Immigrazione Mitarachi, in un'intervista all'emittente radio "Praktoreio". "La nostra direzione politica è mirata, il nostro obiettivo è quello di limitare i flussi migratori e questo richiede un rafforzamento della protezione dei confini e una gestione efficiente nella gestione dell'asilo usando la nuova legislazione in vigore dal primo gennaio 2020", ha dichiarato il ministro ellenico. Mitarachi ha parlato poi della scelta del premier Kyriakos Mitsotakis di creare il nuovo ministero da lui guidato: "Nella seconda metà del 2019 abbiamo visto, a causa degli sviluppi geopolitici e delle tensioni nella regione, un sostanziale aumento dei flussi migratori rispetto all'anno precedente". Secondo il titolare del nuovo dicastero, "la nostra priorità fondamentale è la riduzione dei flussi dalla Turchia alle isole greche". (segue) (Gra)