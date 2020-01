Migranti: Grecia, ministro Mitarachi atteso oggi in visita a Samo e Lesbo (2)

- Il nuovo ministro per l'Immigrazione e l'Asilo Mitarachi ha prestato giuramento mercoledì davanti al presidente Prokopis Pavlopoulos, assumendo ufficialmente l'incarico. Il governo greco ha annunciato la creazione di un nuovo ministero per l'Immigrazione e l'Asilo. La decisione - secondo quanto affermato dal portavoce governativo Stelios Petsas all'emittente televisiva "Ert" - è stata presa alla luce dell'esigenza di accelerare le procedure legate all'aumento dei flussi migratori in arrivo. Fino ad ora, la questione migratoria in Grecia è stata di competenza di un Dipartimento all'interno del ministero per la Protezione civile. Il ministro scelto per guidare il dicastero dell'Immigrazione di Atene è Mitarakis, fino ad ora vice ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. George Koumoutsakos, già vice ministro con delega alle Politiche migratorie, ha assunto le funzioni di vice ministro all'interno del nuovo dicastero. (Gra)