Libia: colloquio telefonico Mohammed VI-Macron

- Il re del Marocco, Mohammed VI, ha tenuto questa sera un colloquio telefonico con il presidente francese, Emmanuel Macron, per discutere della crisi libica. Secondo quanto si legge in un comunicato diffuso dall'agenzia di stampa marocchina "Map", "il colloquio si è concentrato, in particolare, sulla crisi libica, alla vigilia dell'incontro previsto domani a Berlino. In questa occasione, sono stati sottolineati l'importante ruolo del Regno del Marocco e i suoi sforzi riconosciuti, per molti anni, verso la risoluzione della crisi in questo paese del Maghreb. Questi sforzi, in particolare, hanno prodotto l'accordo di Skhirat, approvato dal Consiglio di sicurezza e sostenuto dalla comunità internazionale". (Res)