Business news: Cina, vendite al dettaglio aumentate dell'otto per cento nel 2019

- Le vendite al dettaglio di beni di consumo della Cina sono aumentate dell'otto per cento su base annua nel 2019. Lo hanno evidenziato i dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). Lo scorso anno sono stati venduti beni di consumo per circa 41.160 miliardi di yuan (circa 5.990 miliardi di dollari). A dicembre, l'indicatore è cresciuto dell'otto per cento su base annua. Le vendite al dettaglio nelle aree rurali sono aumentate del nove per cento, superando l'espansione del 7,9 per cento nelle aree urbane. Le vendite online hanno continuato a registrare una forte espansione, con un aumento su base annua del 16,5 per cento, raggiungendo i primi diecimila miliardi di yuan (1.452 miliardi di dollari) nel 2019. (Cip)