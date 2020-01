Business news: Arabia Saudita pronta a garantire stabilità del mercato petrolifero

- L’Arabia Saudita ha preso tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle sue infrastrutture petrolifere e garantirà la stabilità del mercato alla luce delle recenti tensioni nella regione. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia saudita, Abdelaziz bin Salman, durante l’apertura della Conferenza internazionale sulla tecnologia petrolifera che ha preso il via nella città di Dhahran. "Abbiamo preso tutte le precauzioni possibili per proteggere le nostre infrastrutture”, ha dichiarato il ministro facendo riferimento alle minacce di possibili attacchi da parte dell’Iran o di milizie alleate a seguito dell’uccisione il 3 gennaio scorso a Baghdad in un raid statunitense del generale iraniano Qasem Soleimani. Il ministro saudita ha sottolineato inoltre la produzione dell'Arabia Saudita raggiungerà i 9,77 milioni di barili al giorno nei mesi di gennaio e febbraio in linea con l’accordo sottoscritto lo scorso dicembre a Vienna tra i membri dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e i produttori al di fuori del Cartello. "Non esiste altra fonte più sicura e responsabile (di petrolio) del Regno dell'Arabia Saudita", ha aggiunto il ministro. "Quando le nostre infrastrutture sono state attaccate (lo scorso settembre) abbiamo agito rapidamente e mantenuto la stabilità della fornitura di petrolio e questo è ciò che conta per i consumatori", ha aggiunto. Secondo il ministro saudita, questa crisi "ha mostrato la flessibilità del settore petrolifero saudita e la visione strategica a lungo termine della classe dirigente di Riad, ma aanche la qualità e la forza della compagnia Aramco”. (Res)