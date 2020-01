Business news: fonti “Nova”, Israele avvia trattative con Anp per sviluppo giacimento gas Marine Gaza

- Israele ha aperto alle trattative con l’Autorità nazionale palestinese (Anp) per sviluppare il progetto del giacimento di gas Marine Gaza, a largo delle coste dell’enclave palestinese. E’ quanto appreso da “Agenzia Nova” a margine dell'East Mediterranean Gas Forum (Emgf), iniziativa di diplomazia economica che annovera diversi paesi compratori, acquirenti, intermediari o semplicemente interessati al quadrante del Mediterraneo orientale. Oltre all’Egitto, partecipano alla riunione anche i rappresentanti di Italia (presente il sottosegretario di Stato al ministero dello Sviluppo economico italiano, Alessandra Todde), Cipro, Israele, Grecia, Francia, Giordania e Anp. Gaza Marine è stato scoperto dalla British Gas nel 2000 e si stima che contenga 32 miliardi di metri cubi di gas naturale, per un valore di 4 miliardi di dollari circa. Yasser Arafat allora lo definì “un dono di Allah”, ma ad oggi il giacimento non è ancora stato sfruttato. Nel marzo del 2018, l’anglo-olandese Royal Dutch Shell ha rinunciato alla propria partecipazione al giacimento di gas naturale, lasciando come unico stakeholder il Palestine Investment Fund, fondo sovrano palestinese. Secondo gli esperti, l’estrazione del gas palestinese richiederebbe circa 30 mesi e potrebbe porre fine al deficit energetico dell’enclave, vendendo le eccedenze all’estero. (Res)