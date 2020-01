Business news: Algeria, Hyundai Engineering and Construction ottiene un contratto da 580 milioni di dollari per una centrale a ciclo combinato

- La compagnia sudcoreana Hyundai Engineering and Construction ha ottenuto un contratto da 580 milioni di dollari per la costruzione di una centrale a ciclo combinato da 1.300 megawatt a Biskra, nel nord-est dell'Algeria. "Il progetto sarà diretto da Hyundai e realizzato da un consorzio che include Posco International e Hyenco, una joint venture costituita per il 51 per cento dalla società nazionale per l'elettricità e il gas Sonelgaz e al 49 per cento dalla sudcoreana Hyundai E and C", secondo quanto riferisce un comunicato stampa di Hyunday E and C. La centrale sarà costruita nel corso dei prossimi cinque anni. "Una volta realizzata, la centrale avrà una capacità annua di 9,68 megawattora", precisa la stessa fonte. Secondo il comunicato, Hyundai E and C riceverà 580 milioni, mentre il resto andrà alle altre due società. Le centrali a ciclo combinato utilizzano il gas naturale come combustibile in un sistema di produzione di elettricità in due tappe. Prima, il gas naturale aziona una turbina e un generatore; in seguito, i gas caldi di scappamento della prima turbina sono utilizzati per produrre vapore che è a sua volta convogliato verso una seconda turbina e un secondo generatore. (Ala)