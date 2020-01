Business News: Angola, Eni avvia produzione in giacimento offshore di Agogo

- Eni ha avviato la produzione di olio del giacimento offshore di Agogo, situato nel Blocco 15/06 nelle acque angolane, dopo appena nove mesi dalla sua scoperta, grazie alle sinergie operative sviluppate con l’Unità galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico (Fpso) Ngoma, centro di produzione del West Hub, localizzato a circa 15 chilometri dal giacimento. Lo start-up, riferisce Eni in una nota, è stato realizzato attraverso la perforazione del pozzo Agogo-1 a una profondità d’acqua di circa 1.700 metri e ha raggiunto una portata di circa 10 mila barili di olio al giorno destinata ad arrivare a 20 mila barili al giorno nelle prossime settimane. Secondo le prime stime, il giacimento contiene oltre 650 milioni di barili di olio in posto, con un ulteriore potenziale che potrà essere verificato dopo la perforazione di nuovi pozzi di delineazione. Questo tempo record per l’entrata in produzione, di soli nove mesi dalla scoperta effettuata lo scorso marzo, conferma l’impegno di Eni nello sviluppo delle risorse scoperte attraverso il modello denominato fast track, che mette in priorità gli sviluppi sinergici con infrastrutture già esistenti massimizzando il valore dei progetti. Questo è possibile grazie allo sviluppo del giacimento per fasi, che prevede cioè la sua messa in produzione accelerata (early production) e il successivo sviluppo dell’intero potenziale, una volta terminata la campagna di delineazione, attraverso un nuovo hub di sviluppo. (Com)