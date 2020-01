Business news: Cina-Bulgaria, forum imprenditoriale, interscambio commerciale a 2,7 miliardi di dollari nel 2019

- La Bulgaria invita le aziende cinesi ad investire nei settori dell'automotive e delle telecomunicazioni, e nei suoi parchi tecnologici e industriali. Lo ha dichiarato la vicepremier bulgara Mariyana Nikolova, intervenendo in Cina al forum imprenditoriale bulgaro-cinese. Nikolova ha sottolineato che dal 2006 al 2019 l'interscambio bilaterale tra Bulgaria e Cina è aumentato di 12 volte. "La Cina è diventato il secondo maggiore partner della Bulgaria per l'export fuori dall'Ue", ha dichiarato. Secondo Nikolova, la Bulgaria può svolgere il ruolo di porta d'ingresso per le aziende cinesi nel mercato europeo grazie alle condizioni particolarmente favorevoli per le imprese. Per la Cina è intervenuta al forum il viceministro del Commercio Yu Jianhua, che ha sottolineato la crescita dell'interscambio commerciale tra i due paesi arrivato a 2,7 miliardi di dollari dopo un aumento del 5,1 per cento su base annua nel 2019. (Bus)