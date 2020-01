Business news: società europee chiedono a Ue approccio più duro nei confronti della Cina

- Le società europee hanno invitato i responsabili politici dell'Unione europea (Ue) a rafforzare il loro approccio nei confronti della Cina per garantire condizioni di parità alle imprese europee. BusinessEurope, un'organizzazione che raggruppa federazioni di imprese di 35 paesi, afferma che la Cina è stata il più restrittivo dei principali partner commerciali dell'Ue - con numerosi ostacoli agli investimenti, requisiti rigorosi per le joint venture e la chiusura degli appalti pubblici alle imprese europee. "L'Ue deve riconsiderare il suo modus operandi nei confronti della Cina e porre maggiormente l'accento sulla reciprocità e la condizionalità", ha affermato BusinessEurope in un rapporto indirizzato alla Commissione europea e ai governi dell'Ue. L'organizzazione ha sottolineato la disparità nell'accesso al mercato tra imprese cinesi e straniere, e i sussidi pubblici concessi imprese cinesi in settori strategici. (Beb)