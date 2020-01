Business news: ministro Esteri Egitto vola a Washington per incontro su Gerd

- Il ministro degli Esteri dell'Egtitto, Sameh Shoukry, è partito alla volta di Washington, dove parteciperà a una nuova tornata di colloqui mediati dagli Stati Uniti con Sudan ed Etiopia sul progetto della Grande diga della rinascita (Gerd). Lo ha reso noto la diplomazia egiziana in un comunicato. A margine della riunione, Shoukry vedrà una serie di alti funzionari dell'amministrazione statunitense e del Congresso di Washington. In mattinata l'Egitto ha diramato un comunicato nel quale ha accusato l'Etiopia di aver fatto volontariamente fallire le quattro tornate di colloqui già tenute sul dossier. “I quattro incontri ministeriali tenuti finora non hanno portato ad alcun risultato tangibile a causa dell’intransigenza dell’Etiopia, che ha deciso di assumere posizioni rigide rivelando l’intenzione di imporre un fatto compiuto e di estendere il proprio controllo sul Nilo Azzurro senza alcuna considerazione per gli interessi dei paesi a valle, in particolare l’Egitto”, afferma il documento. Tutto questo, secondo Il Cairo, “viola gli obblighi legali dell’Etiopia in base ai trattati e alle norme internazionali firmati. L’Etiopia vuole operare in maniera “unilaterale” la Grande diga della rinascita e non è interessata ad alcun negoziato. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari idrici dell’Egitto, Mohamed al Sabaei, nel corso di un programma televisivo dell’emittente “Sada el Balad”, mentre a Washington è al via un nuovo round di colloqui mediato dagli Stati Uniti con la partecipazione dei ministri competenti del Cairo, di Addis Abeba e del Sudan. “L’Etiopia non è interessata alle trattative sulla Gerd. Cerca di riempire e operare unilateralmente la diga, cosa che viola il diritto internazionale”, ha osservato Al Sabaei. “L’Egitto – ha proseguito il ministro – si è impegnato in buona fede nei negoziati a partire dal 2014 per raggiungere un accordo equilibrato”. Il governo del Cairo ha proposto che venga definito un meccanismo di cooperazione per il riempimento e l’operatività della diga, in modo da bilanciare gli interessi dei paesi a valle del Nilo con quelli di sviluppo dell’Etiopia. In base alla proposta egiziana, la Gerd verrebbe riempita in un periodo che va da sei a sette anni. L’Egitto ha diramato un comunicato molto duro nei confronti dell’Etiopia, sostenendo che proprio “l’intransigenza” di Addis Abeba ha portato a uno stallo nei colloqui mediati dagli Usa. (Cae)