Business news: Emirati pronti per raddoppiare portafoglio energia rinnovabili nel prossimo decennio

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno ampliato il proprio portafoglio di energie rinnovabili di oltre il 400 percento negli ultimi 10 anni e sono “sulla buona strada per raddoppiarlo ulteriormente nel prossimo decennio”. Lo ha affermato il direttore generale della compagnia petrolifera Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), Sultan al Jaber, intervenendo al World Future Energy Summit, evento sull’energia sostenibile che ha preso il via nella capitale emiratina Abu Dhabi. "Noi (Adnoc) aumenteremo il nostro programma di utilizzo e stoccaggio di anidride carbonica del 500 per cento”, ha aggiunto Al Jaber, osservando che la quantità stoccata sarà pari all’anidride carbonica assorbita da 2 milioni di ettari di foreste. Il direttore di Adnoc ha sottolineato inoltre che la compagnia “ridurrà anche l'intensità dei gas serra di un ulteriore 25 percento e limiterà il consumo di acqua dolce a meno dello 0,5 percento del consumo totale di acqua”. All’evento ha preso parte anche il presidente il presidente indonesiano Joko Widodo. Nel suo intervento, il presidente indonesiano ha chiesto maggiori investimenti nell'energia pulita in Indonesia, rivelando che la sua nuova capitale, attualmente in costruzione, adotterà uno stile di vita ecologico e a basse emissioni di anidride carbonica. "I cambiamenti climatici e le sfide ambientali definiranno questo secolo", ha dichiarato Widodo. L'Indonesia ha firmato 11 accordi commerciali con gli Emirati Arabi Uniti per un valore complessivo di 314,9 trilioni di rupie (23 miliardi di dollari) a copertura di investimenti in energia e altri settori, ha annunciato Widodo in un messaggio sul suo profilo Twitter. La tredicesima edizione del World Future Energy Summit che ha preso il via ad Abu Dhabi durerà fino al 16 gennaio e rappresenta l’evento di punta della Settimana della sostenibilità di Abu Dhabi, la piattaforma nata su iniziativa emiratina per promuovere e catalizzare lo sviluppo sostenibile internazionale. (Res)